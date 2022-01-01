Xiaomi Redmi A1 против Samsung Galaxy A04s
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Xiaomi Redmi A1 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
16
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|PLS TFT
|Размер
|6.52 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|80.7%
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|20 мс
|Контрастность
|-
|1291:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|164.7 мм
|Ширина
|76.8 мм
|76.7 мм
|Толщина
|9.1 мм
|9.1 мм
|Вес
|192 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Синий, Черный
|Черный, Зеленый, Белый, Медный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Samsung Exynos 850
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|12 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G52 MP1
|Частота GPU
|660 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~42.8 Гфлопс
|~126 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
161
Galaxy A04s +13%
182
Geekbench 5 (многоядерный)
549
Galaxy A04s +100%
1097
|CPU
|-
|43206
|GPU
|-
|25138
|Memory
|-
|38540
|UX
|-
|42933
|Total score
|-
|149371
|PCMark 3.0 score
|-
|5734
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI Core 4.1
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (28% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|2:14 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:34 ч.
|Просмотр видео
|-
|13:10 ч.
|Игры
|-
|06:35 ч.
|Режим ожидания
|-
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (8 МП + 0.3 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.52 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.23 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
|- Акселерометр
| - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A04s более удачной покупкой.
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