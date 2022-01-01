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Xiaomi Redmi A1 против Samsung Galaxy A04s

Ксиаоми Редми А1
VS
Самсунг Галакси А04s
Xiaomi Redmi A1
Samsung Galaxy A04s

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Xiaomi Redmi A1 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi A1
vs
Galaxy A04s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.52 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 80.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 20 мс
Контрастность - 1291:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi A1
н/д
Galaxy A04s
388 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 164.7 мм
Ширина 76.8 мм 76.7 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 192 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Черный Черный, Зеленый, Белый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi A1 +1%
81.4%
Galaxy A04s
80.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми А1 и Самсунг Галакси А04s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G52 MP1
Частота GPU 660 МГц 820 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi A1
161
Galaxy A04s +13%
182
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi A1
549
Galaxy A04s +100%
1097
AnTuTu Benchmark 9
Redmi A1
н/д
Galaxy A04s
149371
CPU - 43206
GPU - 25138
Memory - 38540
UX - 42933
Total score - 149371
3DMark Wild Life Performance
Redmi A1
н/д
Galaxy A04s
502
PCMark 3.0 score - 5734
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 12 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:34 ч.
Просмотр видео - 13:10 ч.
Игры - 06:35 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
Redmi A1
н/д
Galaxy A04s
34:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi A1 vs Samsung Galaxy A04s
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 0.3 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi A1
н/д
Galaxy A04s
78.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Акселерометр - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A04s более удачной покупкой.

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