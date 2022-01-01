Xiaomi Redmi A1 против Tecno Spark 8C
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Xiaomi Redmi A1 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.6-дюймового Tecno Spark 8C, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi A1
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Tecno Spark 8C
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX2
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- На 86% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 299 и 161 баллов
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|83.7%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|164.57 мм
|Ширина
|76.8 мм
|76 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.95 мм
|Вес
|192 грамма
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX2
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Синий, Черный
|Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Unisoc T606
|Макс. частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|660 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~42.8 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|2, 3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Количество каналов
|-
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|-
|60630
|GPU
|-
|21826
|Memory
|-
|38655
|UX
|-
|48282
|Total score
|-
|169143
|PCMark 3.0 score
|-
|7368
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
|HiOS 7.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (8 МП + 0.3 МП)
|2 (13 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|Да
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|-
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|-
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
|- Акселерометр
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Tecno Spark 8C, а если программное обеспечение и звук – то Xiaomi Redmi A1.
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