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Xiaomi Redmi A1 против Tecno Spark 8C

Ксиаоми Редми А1
VS
Текно Спарк 8С
Xiaomi Redmi A1
Tecno Spark 8C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Xiaomi Redmi A1 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.6-дюймового Tecno Spark 8C, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi A1
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Tecno Spark 8C
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX2
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 86% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 299 и 161 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi A1
vs
Spark 8C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 83.7%

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 164.57 мм
Ширина 76.8 мм 76 мм
Толщина 9.1 мм 8.95 мм
Вес 192 грамма 193 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX2
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Черный Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi A1
81.4%
Spark 8C +3%
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми А1 и Текно Спарк 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Unisoc T606
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G57 MP1
Частота GPU 660 МГц 650 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Количество каналов - 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi A1
161
Spark 8C +86%
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi A1
549
Spark 8C +112%
1166
AnTuTu Benchmark 9
Redmi A1
н/д
Spark 8C
169143
CPU - 60630
GPU - 21826
Memory - 38655
UX - 48282
Total score - 169143
3DMark Wild Life Performance
Redmi A1
н/д
Spark 8C
397
PCMark 3.0 score - 7368
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 HiOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi A1 vs Tecno Spark 8C
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 0.3 МП) 2 (13 МП + 0 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
Да
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE -
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Tecno Spark 8C, а если программное обеспечение и звук – то Xiaomi Redmi A1.

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