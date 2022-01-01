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Xiaomi Redmi A1 против Mi A1

Ксиаоми Редми А1
VS
Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Redmi A1
Xiaomi Mi A1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Xiaomi Redmi A1 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.5-дюймового Xiaomi Mi A1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 61 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi A1
  • Комплектуется на 1920 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3080 мАч
  • На 1.02" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 10.38% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 12 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 269 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Redmi A1
54
Mi A1
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Redmi A1
17
Mi A1
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Redmi A1
70
Mi A1
53
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Redmi A1
44
Mi A1
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Redmi A1
56
Mi A1
64
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Redmi A1
48
Mi A1
45

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi A1
vs
Mi A1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 71.02%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40.2 мс
Контрастность - 1359:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi A1
н/д
Mi A1
473 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 155.4 мм
Ширина 76.5 мм 75.8 мм
Толщина 9.1 мм 7.3 мм
Вес 192 грамма 165 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Синий, Черный Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi A1 +15%
81.4%
Mi A1
71.02%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми А1 и Ксиаоми Ми А1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 506
Частота GPU 660 МГц 650 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Количество каналов - 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi A1
162
Mi A1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi A1
551
Mi A1
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Redmi A1
н/д
Mi A1
114158
CPU - 41253
GPU - 12372
Memory - 30571
UX - 30687
Total score - 114158
3DMark Wild Life Performance
Redmi A1
н/д
Mi A1
170
PCMark 3.0 score - 5464
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3080 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:01 ч.
Просмотр видео - 08:48 ч.
Игры - 04:42 ч.
Режим ожидания - 70 ч.
Общая автономность
Redmi A1
н/д
Mi A1
22:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi A1 vs Xiaomi Mi A1
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (8 МП + 0.3 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние - 35.96 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE HID, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi A1
н/д
Mi A1
86.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.76 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Акселерометр - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi A1, а если производительность, коммуникации и звук – то Xiaomi Mi A1.

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