Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2023 года Xiaomi Redmi A2 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G36, против 6.5-дюймового Realme C30s, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.