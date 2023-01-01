Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2023 года Xiaomi Redmi A2 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G36, против 6.5-дюймового Realme C33, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.