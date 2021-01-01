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Xiaomi Redmi Go против ASUS ZenFone 3 Max

Ксиаоми Редми Го
VS
Асус Зенфон 3 Макс
Xiaomi Redmi Go
ASUS ZenFone 3 Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.2-дюймового ASUS ZenFone 3 Max, который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Более современная версия Bluetooth (v4.1)
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 7
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать ASUS ZenFone 3 Max
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3000 мАч
  • На 53% выше максимальная яркость экрана (471 против 308 нит)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
ZenFone 3 Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 67.87%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% -
ШИМ (PWM) 100 Гц Не обнаружено
Время отклика 23 мс 52 мс
Контрастность 1214:1 957:1
Максимальная яркость
Redmi Go
308 нит
ZenFone 3 Max +53%
471 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 149.5 мм
Ширина 70.1 мм 73.7 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 137 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go +4%
70.25%
ZenFone 3 Max
67.87%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Асус Зенфон 3 Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 MediaTek MT6737
Макс. частота 1400 МГц 1250 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 Mali-T720 MP2
Частота GPU 500 МГц 550 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 640 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 32 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Go
617
ZenFone 3 Max +6%
655
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go
1667
ZenFone 3 Max +12%
1868
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Go
32086
ZenFone 3 Max +14%
36616
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21514
ZenFone 3 Max
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI Android Go Edition ZenUI 3
Размер системы из коробки 3 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:11 ч. 2:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs ASUS ZenFone 3 Max
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go
83.7 дБ
ZenFone 3 Max +5%
88 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.302 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Кабель OTG
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Xiaomi Redmi Go, а если производительность и автономность – то ASUS ZenFone 3 Max.

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