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Xiaomi Redmi Go против Huawei Y3 (2017)

Ксиаоми Редми Го
VS
Хуавей Y3 (2017)
Xiaomi Redmi Go
Huawei Y3 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Huawei Y3 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737M и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2200 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v4.1)
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 6
  • На 50% выше плотность пикселей (294 vs 196 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.62% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Весит на 38 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 720p
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
Y3 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 480 x 854 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 196 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 64.63%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс -
Контрастность 1214:1 -
Максимальная яркость
Redmi Go
308 нит
Y3 (2017)
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 145.1 мм
Ширина 70.1 мм 73.7 мм
Толщина 8.3 мм 9.5 мм
Вес 137 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go +9%
70.25%
Y3 (2017)
64.63%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Хуавей Y3 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 MediaTek MT6737M
Макс. частота 1400 МГц 1100 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 Mali-T720 MP2
Частота GPU 500 МГц 550 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 640 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 32 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Go +16%
617
Y3 (2017)
533
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go +11%
1667
Y3 (2017)
1498
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Go +35%
32086
Y3 (2017)
23760
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21514
Y3 (2017)
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 6.0
Оболочка UI Android Go Edition EMUI 4.1 Mini
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2200 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:11 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Huawei Y3 (2017)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 2 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 1600 x 1200
Апертура f/2.2 -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 480p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go
83.7 дБ
Y3 (2017)
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Май 2017 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Go более удачной покупкой.

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