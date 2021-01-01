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Xiaomi Redmi Go против Huawei Y5 Prime (2018)

Ксиаоми Редми Го
VS
Хуавей У5 Прайм (2018)
Xiaomi Redmi Go
Huawei Y5 Prime (2018)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.45-дюймового Huawei Y5 Prime (2018), который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Y5 Prime (2018)
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
Y5 Prime (2018)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 74.04%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс -
Контрастность 1214:1 -
Максимальная яркость
Redmi Go
308 нит
Y5 Prime (2018)
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 146.5 мм
Ширина 70.1 мм 70.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.3 мм
Вес 137 граммов 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
Y5 Prime (2018) +5%
74.04%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Хуавей У5 Прайм (2018) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 MediaTek MT6739
Макс. частота 1400 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 PowerVR GE8100
Частота GPU 500 МГц 570 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Go
617
Y5 Prime (2018) +15%
707
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go
1667
Y5 Prime (2018) +38%
2307
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Go
32086
Y5 Prime (2018) +29%
41340
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.1
Оболочка UI Android Go Edition EMUI 8
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:11 ч. 2:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Huawei Y5 Prime (2018)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go
83.7 дБ
Y5 Prime (2018)
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

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