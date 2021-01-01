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Xiaomi Redmi Go против Meizu C9 Pro

Ксиаоми Редми Го
VS
Мейзу С9 Про
Xiaomi Redmi Go
Meizu C9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.45-дюймового Meizu C9 Pro, который имеет процессор Unisoc SC9832E и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 8
  • Весит на 13 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Meizu C9 Pro
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1 ГБ
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (347 против 308 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
C9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 73.87%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс -
Контрастность 1214:1 -
Максимальная яркость
Redmi Go
308 нит
C9 Pro +13%
347 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 146.2 мм
Ширина 70.1 мм 71.2 мм
Толщина 8.3 мм 9.7 мм
Вес 137 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
C9 Pro +5%
73.87%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Мейзу С9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Unisoc SC9832E
Макс. частота 1400 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 4 (4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 28 нанометров -
Графика Adreno 308 -
Частота GPU 500 МГц 680 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Go
617
C9 Pro +13%
698
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go
1667
C9 Pro +12%
1864
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Go +100%
32086
C9 Pro
16063
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21514
C9 Pro
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.0
Оболочка UI Android Go Edition "Чистый" Android
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет -
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:11 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Meizu C9 Pro
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет -
Запись 4K видео Нет -
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.27 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go
83.7 дБ
C9 Pro
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Январь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Meizu C9 Pro. У него лучшие производительность, коммуникации и звук.

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