Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Go vs Meizu M6 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Go против Meizu M6

Ксиаоми Редми Го
VS
Мейзу М6
Xiaomi Redmi Go
Meizu M6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.2-дюймового Meizu M6, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 7
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Meizu M6
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (442 против 308 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
Meizu M6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 69.32%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс -
Контрастность 1214:1 -
Максимальная яркость
Redmi Go
308 нит
Meizu M6 +44%
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 148.2 мм
Ширина 70.1 мм 72.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.3 мм
Вес 137 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go +1%
70.25%
Meizu M6
69.32%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Мейзу М6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 MediaTek MT6750
Макс. частота 1400 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 Mali-T860 MP2
Частота GPU 500 МГц 520 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Go +5%
617
Meizu M6
586
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go
1667
Meizu M6 +38%
2300
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Go
32086
Meizu M6 +13%
36220
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21514
Meizu M6
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 7
Оболочка UI Android Go Edition Flyme 7.3
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3070 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, mCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:11 ч. 1:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Meizu M6
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go
83.7 дБ
Meizu M6
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Декабрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и программное обеспечение - выбирайте Xiaomi Redmi Go, а если производительность, автономность, корпус и звук – то Meizu M6.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Go или Redmi 8A
2. Redmi Go или Redmi 7A
3. Redmi Go или Galaxy A2 Core
4. Meizu M6 или Meizu M5
5. Meizu M6 или M6 Note
6. Meizu M6 или Meizu C9

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях