Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Go vs 1 Plus – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Go против Nokia 1 Plus

Ксиаоми Редми Го
Xiaomi Redmi Go
VS
Нокиа 1 Плюс
Nokia 1 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.45-дюймового Nokia 1 Plus, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2500 мАч
  • На 49% выше плотность пикселей (294 vs 197 PPI)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Nokia 1 Plus
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (454 против 380 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Go и Nokia 1 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 480 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 197 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 75.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Go
380 нит
1 Plus +19%
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 140.4 мм 145 мм
Ширина 70.1 мм 70.4 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 137 граммов 131 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
1 Plus +7%
75.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Нокиа 1 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 MediaTek MT6739
Архитектура 4 ядра с тактовой частотой 1.4 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 4
Частота 1400 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 PowerVR GE8100
Частота GPU 500 МГц 570 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Go +27%
631
1 Plus
495
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go +33%
1711
1 Plus
1282
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21689
1 Plus +129%
49651

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android Go Edition Android Go
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 3:11 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Nokia 1 Plus
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.2 -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Go, а если производительность, программное обеспечение и корпус – то Nokia 1 Plus.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях