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Xiaomi Redmi Go против Nokia C1

Ксиаоми Редми Го
Xiaomi Redmi Go
VS
Нокиа С1
Nokia C1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.45-дюймового Nokia C1, который имеет процессор Unisoc и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2500 мАч
  • На 49% выше плотность пикселей (294 vs 197 PPI)
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Nokia C1
  • Показывает на 90% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Go и Nokia C1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 480 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 197 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 72.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Go
380 нит
Nokia C1 +4%
394 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 140.4 мм 147.6 мм
Ширина 70.1 мм 71.4 мм
Толщина 8.3 мм 8.7 мм
Вес 137 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
Nokia C1 +3%
72.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Нокиа С1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Unisoc
Архитектура 4 ядра с тактовой частотой 1.4 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 4
Частота 1400 МГц 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 -
Частота GPU 500 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Go
631
Nokia C1
н/д
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go
1711
Nokia C1
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21689
Nokia C1 +90%
41282

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0
Оболочка UI Android Go Edition Stock Android
Размер системы из коробки 3 ГБ 6.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 3:11 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Nokia C1
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2048 x 1536
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Nokia C1, а если батарея и звук – то Xiaomi Redmi Go.

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