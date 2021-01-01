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Xiaomi Redmi Go против Oppo A3s

Ксиаоми Редми Го
VS
Оппо А3с
Xiaomi Redmi Go
Oppo A3s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6.2-дюймового Oppo A3s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.5 мм уже
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Oppo A3s
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1230 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 3000 мАч
  • На 60% выше максимальная яркость экрана (494 против 308 нит)
  • На 39% выше плотность пикселей (409 vs 294 PPI)
  • Тонкие рамки – на 10.95% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 450
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
Oppo A3s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 81.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс -
Контрастность 1214:1 -
Максимальная яркость
Redmi Go
308 нит
Oppo A3s +60%
494 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 156.2 мм
Ширина 70.1 мм 75.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 137 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Красный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
Oppo A3s +16%
81.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Оппо А3с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 308 Adreno 506
Частота GPU 500 МГц 500 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя - 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Go
617
Oppo A3s +21%
749
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go
1667
Oppo A3s +98%
3293
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Go
32086
Oppo A3s +96%
63048
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21514
Oppo A3s
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.1
Оболочка UI Android Go Edition ColorOS 5.1
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:11 ч. 3:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Oppo A3s
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 Exmor RS (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5760 x 4312
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go
83.7 дБ
Oppo A3s
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A3s более удачной покупкой.

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