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Xiaomi Redmi Go против Samsung Galaxy A10e

Ксиаоми Редми Го
VS
Самсунг Галакси А10е
Xiaomi Redmi Go
Samsung Galaxy A10e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.83" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (442 против 308 нит)
  • Тонкие рамки – на 11.15% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
Galaxy A10e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 5 дюймов 5.83 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 81.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс -
Контрастность 1214:1 -
Максимальная яркость
Redmi Go
308 нит
Galaxy A10e +44%
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 147.3 мм
Ширина 70.1 мм 69.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.4 мм
Вес 137 граммов 141 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
Galaxy A10e +16%
81.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Самсунг Галакси А10е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1400 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 308 Mali-G71 MP2
Частота GPU 500 МГц 770 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Go
н/д
Galaxy A10e
232
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Go
н/д
Galaxy A10e
838
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Go
32086
Galaxy A10e +168%
86044
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21514
Galaxy A10e +347%
96170
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI Android Go Edition One UI 1.0
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:11 ч. 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Samsung Galaxy A10e
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go
83.7 дБ
Galaxy A10e
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.14 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 0.77 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10e более удачной покупкой.

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