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Xiaomi Redmi Go против Samsung Galaxy A20

Ксиаоми Редми Го
Xiaomi Redmi Go
VS
Самсунг Галакси А20
Samsung Galaxy A20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • На 10% выше плотность пикселей (294 vs 268 PPI)
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 14.75% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Go и Samsung Galaxy A20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 85%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Go
380 нит
Galaxy A20 +6%
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 140.4 мм 158.4 мм
Ширина 70.1 мм 74.7 мм
Толщина 8.3 мм 7.8 мм
Вес 137 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
Galaxy A20 +21%
85%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Самсунг Галакси А20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Архитектура 4 ядра с тактовой частотой 1.4 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 8
Частота 1400 МГц 1600 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 308 ARM Mali-G71
GPU-ядер - 2
Частота GPU 500 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Go
н/д
Galaxy A20
242
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Go
н/д
Galaxy A20
867
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21689
Galaxy A20 +355%
98738

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android Go Edition One UI 2.0
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:11 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Samsung Galaxy A20
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (8 МП) 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20 более удачной покупкой.

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