Xiaomi Redmi Go против Samsung Galaxy Grand Prime
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Samsung Galaxy Grand Prime, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 52 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
- Более современная версия Bluetooth (v4.1)
- Более новая ОС: Android 8.1 против 5.1
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
- Смартфон на 4 года и 4 месяца новее
- На 34% выше плотность пикселей (294 vs 220 PPI)
- Весит на 19 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy Grand Prime
- На 12% выше максимальная яркость экрана (427 против 380 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
15
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
51
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
43
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
52
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
45
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Go и Samsung Galaxy Grand Prime
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|5 дюймов
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|70.25%
|66.23%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|140.4 мм
|144.8 мм
|Ширина
|70.1 мм
|72.1 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.6 мм
|Вес
|137 граммов
|156 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Белый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|Qualcomm Snapdragon 410
|Архитектура
|4 ядра с тактовой частотой 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.2 ГГц
|CPU ядер
|4
|4
|Частота
|1400 МГц
|1200 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Adreno 306
|Частота GPU
|500 МГц
|400 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|533 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Go +54%
631
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go +57%
1711
1087
AnTuTu Benchmark 8
21689
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 4.4.4 (С обновлением до Android 5.1)
|Оболочка UI
|Android Go Edition
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|3 ГБ
|3.8 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|2600 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|3:11 ч.
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
63 дБ
Музыка
60 дБ
Звонок
68 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Сентябрь 2014 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Октябрь 2014 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.579 Вт/кг
|0.412 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.497 Вт/кг
|0.382 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Go более удачной покупкой.
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