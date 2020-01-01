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Xiaomi Redmi Go против Samsung Galaxy J4

Ксиаоми Редми Го
Xiaomi Redmi Go
VS
Самсунг Галакси Джей 4
Samsung Galaxy J4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J4, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.1 мм уже
  • На 10% выше плотность пикселей (294 vs 267 PPI)
  • Весит на 38 граммов меньше
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy J4
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Go и Samsung Galaxy J4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 71.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Go
380 нит
Galaxy J4
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 140.4 мм 151.7 мм
Ширина 70.1 мм 77.2 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 137 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
Galaxy J4 +1%
71.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Самсунг Галакси Джей 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Samsung Exynos 7 Quad 7570
Архитектура 4 ядра с тактовой частотой 1.4 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 4
Частота 1400 МГц 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 308 Mali-T720 MP1
GPU-ядер - 1
Частота GPU 500 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go
1711
Galaxy J4 +1%
1724
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21689
Galaxy J4 +165%
57410

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android Go Edition One UI
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 3:11 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Samsung Galaxy J4
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 276 x 1932
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.356 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 1.492 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy J4. У него лучшие производительность, программное обеспечение и батарея.

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