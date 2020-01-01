Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5 Prime, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.