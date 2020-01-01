Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Go vs Galaxy J5 Prime – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Go против Samsung Galaxy J5 Prime

Ксиаоми Редми Го
Xiaomi Redmi Go
VS
Самсунг Галакси Джей 5 Прайм
Samsung Galaxy J5 Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5 Prime, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2400 мАч
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 8
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy J5 Prime
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Go и Samsung Galaxy J5 Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 69.67%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Go
380 нит
Galaxy J5 Prime
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 140.4 мм 142.8 мм
Ширина 70.1 мм 69.5 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 137 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go +1%
70.25%
Galaxy J5 Prime
69.67%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Самсунг Галакси Джей 5 Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Samsung Exynos 7 Quad 7570
Архитектура 4 ядра с тактовой частотой 1.4 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.4 ГГц
CPU ядер 4 4
Частота 1400 МГц 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 308 Mali-T720 MP1
GPU-ядер - 1
Частота GPU 500 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go
1711
Galaxy J5 Prime +5%
1799
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Android Go Edition TouchWiz UI
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2400 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:11 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Samsung Galaxy J5 Prime
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.421 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 0.826 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Go более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях