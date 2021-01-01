Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Go vs Galaxy M02s – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Go против Samsung Galaxy M02s

Ксиаоми Редми Го
Xiaomi Redmi Go
VS
Самсунг Галакси М02s
Samsung Galaxy M02s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy M02s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Весит на 59 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.8 мм уже
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy M02s
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Тонкие рамки – на 11.55% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 450

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
Galaxy M02s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс -
Контрастность 1214:1 -
Максимальная яркость
Redmi Go
306 нит
Galaxy M02s
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 164.2 мм
Ширина 70.1 мм 75.9 мм
Толщина 8.3 мм 9.1 мм
Вес 137 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
Galaxy M02s +16%
81.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Самсунг Галакси М02s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1400 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 308 Adreno 506
Частота GPU 500 МГц 720 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Go
н/д
Galaxy M02s
273
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Go
н/д
Galaxy M02s
991
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21153
Galaxy M02s +324%
89641

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10
Оболочка UI Android Go Edition -
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да
Время полной зарядки 3:11 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Samsung Galaxy M02s
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go
83.1 дБ
Galaxy M02s
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M02s более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Go против Redmi 8A
2. Redmi Go против Redmi 8
3. Redmi Go против Redmi 7A
4. Redmi Go против Realme C2
5. Redmi Go против Galaxy A2 Core
6. Galaxy M02s против Galaxy M01s

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях