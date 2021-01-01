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Xiaomi Redmi Go против Samsung Galaxy M11

Ксиаоми Редми Го
Xiaomi Redmi Go
VS
Самсунг Галакси М11
Samsung Galaxy M11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • На 10% выше плотность пикселей (294 vs 268 PPI)
  • Весит на 60 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.2 мм уже
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy M11
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (405 против 306 нит)
  • Тонкие рамки – на 11.35% выше полезная площадь экрана
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 450

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
Galaxy M11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% 93.4%
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс 40.5 мс
Контрастность 1214:1 827:1
Максимальная яркость
Redmi Go
306 нит
Galaxy M11 +32%
405 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 161.4 мм
Ширина 70.1 мм 76.3 мм
Толщина 8.3 мм 9 мм
Вес 137 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Бирюзовый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
Galaxy M11 +16%
81.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Самсунг Галакси М11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1400 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 308 Adreno 506
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Go
н/д
Galaxy M11
148
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Go
н/д
Galaxy M11
831
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21153
Galaxy M11 +325%
89944

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10.0
Оболочка UI Android Go Edition One UI 2.0
Размер системы из коробки 3 ГБ 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 3:11 ч. 2:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Samsung Galaxy M11
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 115°
Количество объективов 1 (8 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go +3%
83.1 дБ
Galaxy M11
80.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M11 более удачной покупкой.

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