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Xiaomi Redmi Go против Redmi 4A

Ксиаоми Редми Го
VS
Ксиаоми Редми 4А
Xiaomi Redmi Go
Xiaomi Redmi 4A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Xiaomi Redmi 4A, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 425 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 6
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Xiaomi Redmi 4A
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (347 против 308 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
Redmi 4A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 296 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 69%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс -
Контрастность 1214:1 -
Максимальная яркость
Redmi Go
308 нит
Redmi 4A +13%
347 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 139.9 мм
Ширина 70.1 мм 70.4 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 137 граммов 131.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go +2%
70.25%
Redmi 4A
69%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Ксиаоми Редми 4А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 425
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 Adreno 308
Частота GPU 500 МГц 500 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Go +1%
617
Redmi 4A
608
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Go +4%
1667
Redmi 4A
1604
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Go
32086
Redmi 4A +14%
36638
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21514
Redmi 4A
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 6.0.1
Оболочка UI Android Go Edition MIUI 10
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3120 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:11 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Xiaomi Redmi 4A
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go
83.7 дБ
Redmi 4A
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Февраль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.525 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 1.181 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Go, а если производительность – то Xiaomi Redmi 4A.

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