Xiaomi Redmi Go против Redmi 4A
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5-дюймового Xiaomi Redmi 4A, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 425 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
- Более новая ОС: Android 8.1 против 6
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Xiaomi Redmi 4A
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
- На 13% выше максимальная яркость экрана (347 против 308 нит)
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|296 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|70.25%
|69%
|Цветовой охват sRGB
|94%
|-
|ШИМ (PWM)
|100 Гц
|-
|Время отклика
|23 мс
|-
|Контрастность
|1214:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|140.4 мм
|139.9 мм
|Ширина
|70.1 мм
|70.4 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.5 мм
|Вес
|137 граммов
|131.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Золотой, Серый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|Qualcomm Snapdragon 425
|Макс. частота
|1400 МГц
|1400 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|4 (4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|28 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Adreno 308
|Частота GPU
|500 МГц
|500 МГц
|FLOPS
|~24 Гфлопс
|~24 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|-
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 6.0.1
|Оболочка UI
|Android Go Edition
|MIUI 10
|Размер системы из коробки
|3 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3120 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:11 ч.
|2:00 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Февраль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.579 Вт/кг
|0.525 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.497 Вт/кг
|1.181 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Go, а если производительность – то Xiaomi Redmi 4A.
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