Xiaomi Redmi Go против Redmi 6A
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 5.45-дюймового Xiaomi Redmi 6A, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- На 0.45" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 8.1
- Более энергоэффективный CPU
- На 17% выше максимальная яркость экрана (444 против 380 нит)
- Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Go и Xiaomi Redmi 6A
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|70.25%
|72.92%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|140.4 мм
|147.5 мм
|Ширина
|70.1 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.3 мм
|Вес
|137 граммов
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра с тактовой частотой 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|4
|Частота
|1400 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|PowerVR GE8300
|Частота GPU
|500 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|-
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android Go Edition
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|3 ГБ
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:11 ч.
|2:57 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.579 Вт/кг
|0.656 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.497 Вт/кг
|1.523 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi 6A. У него лучшие производительность, программное обеспечение и батарея.
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