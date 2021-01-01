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Xiaomi Redmi Go против Redmi 8A

Ксиаоми Редми Го
VS
Ксиаоми Редми 8А
Xiaomi Redmi Go
Xiaomi Redmi 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6.22-дюймового Xiaomi Redmi 8A, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Весит на 51 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.3 мм уже
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.22" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 11.55% выше полезная площадь экрана
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (396 против 308 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
Redmi 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 6.22 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс -
Контрастность 1214:1 -
Максимальная яркость
Redmi Go
308 нит
Redmi 8A +29%
396 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 156.5 мм
Ширина 70.1 мм 75.4 мм
Толщина 8.3 мм 9.4 мм
Вес 137 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
Redmi 8A +16%
81.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Ксиаоми Редми 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 439
Макс. частота 1400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 308 Adreno 505
Частота GPU 500 МГц 450 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Go
н/д
Redmi 8A
178
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Go
н/д
Redmi 8A
811
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Go
32086
Redmi 8A +142%
77597
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21514
Redmi 8A +304%
86990
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android Go Edition MIUI 12
Размер системы из коробки 3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:11 ч. 2:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Xiaomi Redmi 8A
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3648 x 2190
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go
83.7 дБ
Redmi 8A
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.232 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 8A более удачной покупкой.

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