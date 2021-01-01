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Xiaomi Redmi Go против Redmi 9A

Ксиаоми Редми Го
Xiaomi Redmi Go
VS
Ксиаоми Редми 9А
Xiaomi Redmi 9A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Xiaomi Redmi Go с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi 9A, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Go
  • Весит на 57 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.9 мм уже
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.53" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (432 против 306 нит)
  • Тонкие рамки – на 10.85% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G25
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Go
vs
Redmi 9A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.25% 81.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% 92.9%
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 23 мс 40 мс
Контрастность 1214:1 1318:1
Максимальная яркость
Redmi Go
306 нит
Redmi 9A +41%
432 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 140.4 мм 164.9 мм
Ширина 70.1 мм 77 мм
Толщина 8.3 мм 9 мм
Вес 137 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Зеленый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Go
70.25%
Redmi 9A +15%
81.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Го и Ксиаоми Редми 9А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425 MediaTek Helio G25
Макс. частота 1400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 308 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Go
н/д
Redmi 9A
136
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Go
н/д
Redmi 9A
467
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Go
21153
Redmi 9A +329%
90644

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10
Оболочка UI Android Go Edition MIUI 12
Размер системы из коробки 3 ГБ 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:11 ч. 2:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Go vs Xiaomi Redmi 9A
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Go +10%
83.1 дБ
Redmi 9A
75.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг 0.398 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг 0.901 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9A более удачной покупкой.

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