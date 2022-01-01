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Xiaomi Redmi K20 против Apple iPhone XR

Ксиаоми Редми К20
VS
Эпл Айфон XR
Xiaomi Redmi K20
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi K20 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K20
  • Комплектуется на 1058 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2942 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 24% выше плотность пикселей (403 vs 326 PPI)
  • Тонкие рамки – на 7.1% выше полезная площадь экрана
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 9% лучшая автономность (33:02 vs 30:23 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Стерео динамики
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (695 против 645 нит)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K20
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 79%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32.8 мс
Контрастность - 1920:1
Максимальная яркость
Redmi K20
645 нит
iPhone XR +8%
695 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 156.7 мм 150.9 мм
Ширина 74.3 мм 75.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 191 грамм 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K20 +9%
86.1%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К20 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 500 МГц 1100 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K20
539
iPhone XR +106%
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K20
1637
iPhone XR +35%
2215
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K20
234329
iPhone XR +110%
492815
CPU 89599 136583
GPU 70599 179228
Memory 61755 77872
UX 13943 103093
Total score 234329 492815
3DMark Wild Life Performance
Redmi K20
н/д
iPhone XR
5261
Stability - 68%
Graphics test - 31 FPS
Graphics score - 5261
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI MIUI 12.5 15.4
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:49 ч. 11:16 ч.
Просмотр видео 14:02 ч. 12:45 ч.
Игры 05:24 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 112 ч. 123 ч.
Общая автономность
Redmi K20
30:23 ч.
iPhone XR +9%
33:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K20 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3088 x 2316
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi K20
н/д
iPhone XR
103
Качество видео
Redmi K20
н/д
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
Redmi K20
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K20
81.2 дБ
iPhone XR +8%
87.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone XR, а если дисплей, камера и коммуникации – то Xiaomi Redmi K20.

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