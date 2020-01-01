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Xiaomi Redmi K20 против Huawei P30

Ксиаоми Редми К20
Xiaomi Redmi K20
VS
Хуавей П30
Huawei P30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi K20 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K20
  • На 20% лучшая автономность (100 vs 83 часов)
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3650 мАч
Причины выбрать Huawei P30
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (722 и 543 баллов)
  • Весит на 26 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi K20 и Huawei P30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.39 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 85.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi K20 +2%
653 нит
Huawei P30
642 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.7 мм 149.1 мм
Ширина 74.3 мм 71.4 мм
Толщина 8.8 мм 7.6 мм
Вес 191 грамм 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Светло-голубой, Северное сияние
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K20
86.1%
Huawei P30
85.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К20 и Хуавей П30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU - 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K20
543
Huawei P30 +33%
722
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K20
1678
Huawei P30 +53%
2568
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K20
255422
Huawei P30 +51%
385217

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3650 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi K20
11:35 ч.
Huawei P30 +19%
13:52 ч.
Время просмотра видео
Redmi K20 +6%
17:19 ч.
Huawei P30
16:22 ч.
Время разговора (3G)
Redmi K20 +48%
33:20 ч.
Huawei P30
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K20 vs Huawei P30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 15 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi K20
71.6 дБ
Huawei P30 +17%
83.6 дБ
Музыка
Redmi K20
75.6 дБ
Huawei P30 +1%
76.6 дБ
Звонок
Redmi K20
81.8 дБ
Huawei P30 +3%
84.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 более удачной покупкой.

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