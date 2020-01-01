Xiaomi Redmi K20 против Huawei P40 Pro Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi K20 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro Plus, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi K20
- Весит на 35 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P40 Pro Plus
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 10x
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 7680 FPS
- На 17% выше максимальная яркость экрана (767 против 653 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
84
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
89
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
73
95
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
86
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi K20 и Huawei P40 Pro Plus
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.58 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1200 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|86.3%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.7 мм
|158.2 мм
|Ширина
|74.3 мм
|72.6 мм
|Толщина
|8.8 мм
|9 мм
|Вес
|191 грамм
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Керамика
|Материал рамки
|Металл
|-
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2860 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|-
|16
|Частота GPU
|-
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
543
P40 Pro Plus +46%
794
Geekbench 5 (многоядерный)
1678
P40 Pro Plus +91%
3198
AnTuTu Benchmark 8
255422
P40 Pro Plus +111%
537774
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 8 (#169 и #22)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|11.3 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|0:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Да (100% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (40 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:35 ч.
P40 Pro Plus +18%
13:41 ч.
Время просмотра видео
17:19 ч.
P40 Pro Plus +1%
17:39 ч.
Время разговора (3G)
Redmi K20 +38%
33:20 ч.
24:00 ч.
Рейтинг смартфонов по автономной работе (#74 и #88)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8200 x 6100
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 10x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|7680 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
|5 (50 МП + 8 MP + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/4.4
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|15
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
71.6 дБ
Музыка
75.6 дБ
Звонок
81.8 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наушники
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro Plus более удачной покупкой.
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