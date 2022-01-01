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Xiaomi Redmi K20 против Mi 9

Ксиаоми Редми К20
VS
Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Redmi K20
Xiaomi Mi 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi K20 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K20
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • На 18% лучшая автономность (30:23 vs 25:40 часов)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Весит на 18 граммов меньше
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 614 и 539 баллов
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Redmi K20
66
Mi 9
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Redmi K20
41
Mi 9
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Redmi K20
72
Mi 9
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Redmi K20
65
Mi 9
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Redmi K20
75
Mi 9
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Redmi K20
61
Mi 9
65

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K20
vs
Mi 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 85.2%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.4%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 4.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi K20 +5%
645 нит
Mi 9
617 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 156.7 мм 157.5 мм
Ширина 74.3 мм 74.6 мм
Толщина 8.8 мм 7.6 мм
Вес 191 грамм 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K20 +1%
86.1%
Mi 9
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К20 и Ксиаоми Ми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 640
Частота GPU 500 МГц 585 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K20
539
Mi 9 +14%
614
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K20
1637
Mi 9 +45%
2373
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K20
234329
Mi 9 +116%
505663
CPU 89599 145198
GPU 70599 179503
Memory 61755 76010
UX 13943 109413
Total score 234329 505663
3DMark Wild Life Performance
Redmi K20
н/д
Mi 9
2922
Stability - 96%
Graphics test - 17 FPS
Graphics score - 2922
PCMark 3.0 score - 10271
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 12.0.1
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:49 ч. 07:01 ч.
Просмотр видео 14:02 ч. 14:57 ч.
Игры 05:24 ч. 03:32 ч.
Режим ожидания 112 ч. 84 ч.
Общая автономность
Redmi K20 +18%
30:23 ч.
Mi 9
25:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K20 vs Xiaomi Mi 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi K20
н/д
Mi 9
112
Качество видео
Redmi K20
н/д
Mi 9
99
Итоговая оценка камеры
Redmi K20
н/д
Mi 9
107

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K20
81.2 дБ
Mi 9 +7%
87.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.389 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Xiaomi Mi 9, а если автономность – то Xiaomi Redmi K20.

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