Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi K20 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.47-дюймового Xiaomi Mi Note 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.