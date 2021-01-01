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Xiaomi Redmi K30 Pro против Apple iPhone XR

Ксиаоми Редми К30 Про
VS
Эпл Айфон XR
Xiaomi Redmi K30 Pro
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2020 года Xiaomi Redmi K30 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K30 Pro
  • Показывает в 9.7 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1758 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 2942 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8.2% выше полезная площадь экрана
  • На 21% выше плотность пикселей (395 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (690 против 494 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Стерео динамики
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K30 Pro
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32.8 мс
Контрастность - 1920:1
Максимальная яркость
Redmi K30 Pro
494 нит
iPhone XR +40%
690 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 150.9 мм
Ширина 75.4 мм 75.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.3 мм
Вес 218 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый, Фиолетовый, Серый космос Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K30 Pro +10%
87.2%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К30 Про и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 587 МГц 1100 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K30 Pro
901
iPhone XR +23%
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K30 Pro +47%
3240
iPhone XR
2197
AnTuTu Benchmark 7
Redmi K30 Pro
н/д
iPhone XR
334326
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K30 Pro +872%
581395
iPhone XR
59816
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки - 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 65 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi K30 Pro
н/д
iPhone XR
13:04 ч.
Время просмотра видео
Redmi K30 Pro
н/д
iPhone XR
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Redmi K30 Pro
н/д
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K30 Pro vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 3088 x 2316
Апертура f/2.24 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K30 Pro
н/д
iPhone XR
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K30 Pro более удачной покупкой.

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