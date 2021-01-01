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Xiaomi Redmi K30 Pro против Huawei Honor 30 Pro Plus

Ксиаоми Редми К30 Про
Xiaomi Redmi K30 Pro
VS
Хуавей Хонор 30 Про Плюс
Huawei Honor 30 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2020 года Xiaomi Redmi K30 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.57-дюймового Huawei Honor 30 Pro Plus, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 903 и 786 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (588 против 504 нит)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K30 Pro
vs
Honor 30 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Redmi K30 Pro
504 нит
Honor 30 Pro Plus +17%
588 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 160.3 мм
Ширина 75.4 мм 73.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 218 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый, Фиолетовый, Серый космос Титановый Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К30 Про и Хуавей Хонор 30 Про Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2840 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali G76 MP16
Частота GPU 587 МГц 700 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K30 Pro +15%
589660
Honor 30 Pro Plus
510750

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Magic UI 3.1.1

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (100% за 65 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K30 Pro vs Huawei Honor 30 Pro Plus
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 30 Pro Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6464 x 4864
Апертура f/2.24 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и звук - выбирайте Huawei Honor 30 Pro Plus, а если производительность и корпус – то Xiaomi Redmi K30 Pro.

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