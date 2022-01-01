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Xiaomi Redmi K30 Pro против Oppo Realme 9 Pro

Ксиаоми Редми К30 Про
VS
Оппо Реалми 9 Про
Xiaomi Redmi K30 Pro
Oppo Realme 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2020 года Xiaomi Redmi K30 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.2
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 895 и 688 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (564 против 497 нит)
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K30 Pro
vs
Realme 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 84.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.6%
Время отклика - 30 мс
Контрастность - 1230:1
Максимальная яркость
Redmi K30 Pro
497 нит
Realme 9 Pro +13%
564 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 164.3 мм
Ширина 75.4 мм 75.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.5 мм
Вес 218 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Фиолетовый, Серый космос Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K30 Pro +3%
87.2%
Realme 9 Pro
84.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К30 Про и Оппо Реалми 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2840 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 619
Частота GPU 587 МГц -
FLOPS ~1228 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K30 Pro +63%
3276
Realme 9 Pro
2004
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K30 Pro +71%
680245
Realme 9 Pro
397481
CPU 185209 -
GPU 259827 -
Memory 112709 -
UX 124209 -
Total score 680245 397481
3DMark Wild Life Performance
Redmi K30 Pro +265%
4425
Realme 9 Pro
1211
Stability 99% 99%
Graphics test 26 FPS 7 FPS
Graphics score 4425 1211
PCMark 3.0 score 10828 9593
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced Realme UI 3.0
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 65 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi K30 Pro
н/д
Realme 9 Pro
19:52 ч.
Время просмотра видео
Redmi K30 Pro
н/д
Realme 9 Pro
21:20 ч.
Время разговора (3G)
Redmi K30 Pro
н/д
Realme 9 Pro
36:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K30 Pro vs Oppo Realme 9 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4920 x 3264
Апертура f/2.24 f/2.1
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K30 Pro
н/д
Realme 9 Pro
84 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi K30 Pro, а если дисплей, программное обеспечение, автономность и звук – то Oppo Realme 9 Pro.

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