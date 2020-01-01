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Xiaomi Redmi K30 Pro против Samsung Galaxy A70

Ксиаоми Редми К30 Про
Xiaomi Redmi K30 Pro
VS
Самсунг Галакси А70
Samsung Galaxy A70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2020 года Xiaomi Redmi K30 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K30 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 1 год новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (616 против 500 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 35 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi K30 Pro и Samsung Galaxy A70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi K30 Pro
500 нит
Galaxy A70 +23%
616 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.3 мм 164.3 мм
Ширина 75.4 мм 76.7 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 218 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Фиолетовый, Серый космос Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K30 Pro +1%
87.2%
Galaxy A70
86%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К30 Про и Самсунг Галакси А70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460 Gold), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 612
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K30 Pro +91%
918
Galaxy A70
481
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K30 Pro +249%
3333
Galaxy A70
956
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K30 Pro +188%
588380
Galaxy A70
204404

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 65 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi K30 Pro
н/д
Galaxy A70
13:24 ч.
Время просмотра видео
Redmi K30 Pro
н/д
Galaxy A70
17:35 ч.
Время разговора (3G)
Redmi K30 Pro
н/д
Galaxy A70
37:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K30 Pro vs Samsung Galaxy A70
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 6500 x 4920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 MP + 13 MP + 2 MP) 3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.69
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.24 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 24 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi K30 Pro
н/д
Galaxy A70
69.3 дБ
Музыка
Redmi K30 Pro
н/д
Galaxy A70
70.3 дБ
Звонок
Redmi K30 Pro
н/д
Galaxy A70
82.3 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K30 Pro более удачной покупкой.

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