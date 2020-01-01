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Xiaomi Redmi K30 Pro против Mi 10 Lite

Ксиаоми Редми К30 Про
Xiaomi Redmi K30 Pro
VS
Ксиаоми Ми 10 Лайт
Xiaomi Mi 10 Lite

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2020 года Xiaomi Redmi K30 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.57-дюймового Xiaomi Mi 10 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K30 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Комплектуется на 540 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4160 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (918 и 618 баллов)
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (610 против 500 нит)
  • Весит на 26 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi K30 Pro и Xiaomi Mi 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi K30 Pro
500 нит
Mi 10 Lite +22%
610 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.3 мм 163.7 мм
Ширина 75.4 мм 74.8 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 218 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Фиолетовый, Серый космос Зеленый, Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K30 Pro +2%
87.2%
Mi 10 Lite
85.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К30 Про и Ксиаоми Ми 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 620
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K30 Pro +49%
918
Mi 10 Lite
618
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K30 Pro +67%
3333
Mi 10 Lite
1992
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K30 Pro +83%
588380
Mi 10 Lite
321634

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4160 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 65 минут) Да (30% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi K30 Pro
н/д
Mi 10 Lite
14:56 ч.
Время просмотра видео
Redmi K30 Pro
н/д
Mi 10 Lite
21:35 ч.
Время разговора (3G)
Redmi K30 Pro
н/д
Mi 10 Lite
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K30 Pro vs Xiaomi Mi 10 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 MP + 13 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.69
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4920 x 3264
Апертура f/2.24 f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 24 20

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.793 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K30 Pro более удачной покупкой.

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