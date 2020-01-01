Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2020 года Xiaomi Redmi K30 Ultra с экраном 6.67" и чипом Mediatek Dimensity 1000 Plus, против 6.6-дюймового Oppo Realme 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.