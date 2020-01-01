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Xiaomi Redmi K30 Ultra против Oppo Realme 6 Pro

Ксиаоми Редми К30 Ультра
Xiaomi Redmi K30 Ultra
VS
Оппо Реалми 6 Про
Oppo Realme 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2020 года Xiaomi Redmi K30 Ultra с экраном 6.67" и чипом Mediatek Dimensity 1000 Plus, против 6.6-дюймового Oppo Realme 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K30 Ultra
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 88% выше максимальная яркость экрана (797 против 423 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Redmi K30 Ultra
vs
Realme 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 98.4%
ШИМ (PWM) 270 Гц 2336 Гц
Время отклика 7 мс 28.4 мс
Контрастность ~ Бесконечная 1195:1
Максимальная яркость
Redmi K30 Ultra +88%
797 нит
Realme 6 Pro
423 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.3 мм 163.8 мм
Ширина 75.4 мм 75.8 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 213 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Мятный Синий, Красный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K30 Ultra +3%
87.2%
Realme 6 Pro
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К30 Ультра и Оппо Реалми 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Dimensity 1000 Plus Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 4 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 618
Частота GPU - 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K30 Ultra +67%
2754
Realme 6 Pro
1650
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K30 Ultra +78%
484380
Realme 6 Pro
272761

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI
Размер системы из коробки 14 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 58 минут) Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 0:57 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi K30 Ultra
н/д
Realme 6 Pro
14:42 ч.
Время просмотра видео
Redmi K30 Ultra
н/д
Realme 6 Pro
14:01 ч.
Время разговора (3G)
Redmi K30 Ultra
н/д
Realme 6 Pro
31:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K30 Ultra vs Oppo Realme 6 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 105°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 5 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4920 x 3264
Апертура f/2.24 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 6

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K30 Ultra
81 дБ
Realme 6 Pro +1%
82 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.92 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K30 Ultra более удачной покупкой.

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