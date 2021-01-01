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Xiaomi Redmi K30 Ultra против Mi 10T

Ксиаоми Редми К30 Ультра
Xiaomi Redmi K30 Ultra
VS
Ксиаоми Ми 10Т
Xiaomi Mi 10T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2020 года Xiaomi Redmi K30 Ultra с экраном 6.67" и чипом Mediatek Dimensity 1000 Plus, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K30 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (794 против 628 нит)
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 915 и 794 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K30 Ultra
vs
Mi 10T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 85.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 97.4%
ШИМ (PWM) 270 Гц 2381 Гц
Время отклика 7 мс 39.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1279:1
Максимальная яркость
Redmi K30 Ultra +26%
794 нит
Mi 10T
628 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 165.1 мм
Ширина 75.4 мм 76.4 мм
Толщина 9.1 мм 9.3 мм
Вес 213 граммов 216 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Мятный Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K30 Ultra +2%
87.2%
Mi 10T
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К30 Ультра и Ксиаоми Ми 10Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Dimensity 1000 Plus Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2600 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A77		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 0.512 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 650
Частота GPU 850 МГц 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K30 Ultra
794
Mi 10T +15%
915
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K30 Ultra
2782
Mi 10T +21%
3374
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K30 Ultra
484215
Mi 10T +24%
600574

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 14 ГБ 19.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 58 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 1:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K30 Ultra vs Xiaomi Mi 10T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 10T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 5963 x 3354
Апертура f/2.24 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K30 Ultra
81.4 дБ
Mi 10T +12%
91.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Mi 10T, а если дисплей, корпус и звук – то Xiaomi Redmi K30 Ultra.

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