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Xiaomi Redmi K30 Ultra против Poco X3 GT

Ксиаоми Редми К30 Ультра
VS
Ксиаоми Поко X3 GT
Xiaomi Redmi K30 Ultra
Xiaomi Poco X3 GT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2020 года Xiaomi Redmi K30 Ultra с экраном 6.67" и чипом Mediatek Dimensity 1000 Plus, против 6.6-дюймового Xiaomi Poco X3 GT, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1100 5G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K30 Ultra
  • На 76% выше максимальная яркость экрана (790 против 450 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 790 и 701 баллов
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K30 Ultra
vs
Poco X3 GT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% -
ШИМ (PWM) 270 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Redmi K30 Ultra +76%
790 нит
Poco X3 GT
450 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163.3 мм
Ширина 75.4 мм 75.9 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 213 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Мятный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K30 Ultra +3%
87.2%
Poco X3 GT
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К30 Ультра и Ксиаоми Поко X3 GT в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Dimensity 1000 Plus MediaTek Dimensity 1100 5G
Макс. частота 2600 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A77		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 0.512 МБ 3 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц 836 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K30 Ultra
2796
Poco X3 GT +3%
2885
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12.5
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 58 минут) Да (100% за 42 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 0:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K30 Ultra vs Xiaomi Poco X3 GT
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4920 x 3264
Апертура f/2.24 f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K30 Ultra
80.8 дБ
Poco X3 GT
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2020 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2020 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей - выбирайте Xiaomi Redmi K30 Ultra, а если программное обеспечение – то Xiaomi Poco X3 GT.

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