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Xiaomi Redmi K30 против Apple iPhone 12

Ксиаоми Редми K30
Xiaomi Redmi K30
VS
Эпл Айфон 12
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2019 года Xiaomi Redmi K30 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K30
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1685 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2815 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 20% лучшая автономность (101 vs 84 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (724 против 643 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Стерео динамики
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K30
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 86%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 226 Гц
Время отклика - 16 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi K30 +13%
724 нит
iPhone 12
643 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 146.7 мм
Ширина 76.6 мм 71.5 мм
Толщина 8.8 мм 7.4 мм
Вес 208 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Красный, Белый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K30
84.8%
iPhone 12 +1%
86%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми K30 и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Apple A14 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 618 Apple GPU
Частота GPU 575 МГц -
FLOPS ~422 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K30
554
iPhone 12 +193%
1624
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K30
1713
iPhone 12 +140%
4117
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K30
277278
iPhone 12 +108%
577675

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки - 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 70 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi K30 +13%
14:14 ч.
iPhone 12
12:48 ч.
Время просмотра видео
Redmi K30
12:19 ч.
iPhone 12 +7%
13:04 ч.
Время разговора (3G)
Redmi K30 +130%
44:27 ч.
iPhone 12
19:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K30 vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8856 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 1.94 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi K30
н/д
iPhone 12
132
Качество видео
Redmi K30
н/д
iPhone 12
112
Итоговая оценка камеры
Redmi K30
н/д
iPhone 12
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K30
н/д
iPhone 12
81.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.47 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.16 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 более удачной покупкой.

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