Главная > Сравнение смартфонов > Redmi K30 vs Honor 9X Lite – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi K30 против Huawei Honor 9X Lite

Ксиаоми Редми K30
Xiaomi Redmi K30
VS
Хуавей Хонор 9Х Лайт
Huawei Honor 9X Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2019 года Xiaomi Redmi K30 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.5-дюймового Huawei Honor 9X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K30
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 750 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3750 мАч
  • На 69% выше максимальная яркость экрана (714 против 422 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 27 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Honor 9X Lite
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K30
vs
Honor 9X Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.4%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 27 мс
Контрастность - 565:1
Максимальная яркость
Redmi K30 +69%
714 нит
Honor 9X Lite
422 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 160.4 мм
Ширина 76.6 мм 76.6 мм
Толщина 8.8 мм 8 мм
Вес 208 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Красный, Белый Изумрудный зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K30
84.8%
Honor 9X Lite
84.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми K30 и Хуавей Хонор 9Х Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G51
Частота GPU 575 МГц 1000 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K30 +62%
558
Honor 9X Lite
344
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K30 +26%
1698
Honor 9X Lite
1345
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K30 +65%
277290
Honor 9X Lite
168426

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 70 минут) Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:36 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi K30
14:14 ч.
Honor 9X Lite
н/д
Время просмотра видео
Redmi K30
12:19 ч.
Honor 9X Lite
н/д
Время разговора (3G)
Redmi K30
44:27 ч.
Honor 9X Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K30 vs Huawei Honor 9X Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8856 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 1.94 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K30
н/д
Honor 9X Lite
79.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.47 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.16 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K30 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Mi 9T против Redmi K30
2. Mi 9 Lite против Redmi K30
3. Redmi Note 8 против Redmi K30
4. Galaxy A71 против Redmi K30
5. Galaxy M31 против Redmi K30
6. Redmi Note 8T против Honor 9X Lite
7. Galaxy A21s против Honor 9X Lite
8. P40 Lite против Honor 9X Lite
9. Redmi 9 против Honor 9X Lite
10. Honor 10 Lite против Honor 9X Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях