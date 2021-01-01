Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2020 года Xiaomi Redmi K30S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco F2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.