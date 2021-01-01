Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2021 года Xiaomi Redmi K40 Gaming с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.6-дюймового Xiaomi Poco X3 GT, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1100 5G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.