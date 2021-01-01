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Xiaomi Redmi K40 Pro против K30 Pro

Ксиаоми Редми К40 Про
VS
Ксиаоми Редми К30 Про
Xiaomi Redmi K40 Pro
Xiaomi Redmi K30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Xiaomi Redmi K40 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi K30 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K40 Pro
  • На 160% выше максимальная яркость экрана (1316 против 507 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K40 Pro
vs
Redmi K30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Redmi K40 Pro +160%
1316 нит
Redmi K30 Pro
507 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 163.3 мм
Ширина 76.4 мм 75.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.9 мм
Вес 196 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора Синий, Белый, Фиолетовый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K40 Pro
85.9%
Redmi K30 Pro +2%
87.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К40 Про и Ксиаоми Редми К30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K40 Pro +17%
3915
Redmi K30 Pro
3347
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K40 Pro +24%
730746
Redmi K30 Pro
589520

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4700 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (100% за 65 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K40 Pro vs Xiaomi Redmi K30 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 9000 x 7000
Зум Оптический Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5963 x 3354
Апертура - f/2.24
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Xiaomi Redmi K40 Pro, а если камера и корпус – то Xiaomi Redmi K30 Pro.

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