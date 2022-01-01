Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Xiaomi Redmi K40 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.28-дюймового Xiaomi 12, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.