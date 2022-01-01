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Xiaomi Redmi K40 против Xiaomi 12

Ксиаоми Редми К40
VS
Ксиаоми 12
Xiaomi Redmi K40
Xiaomi 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Xiaomi Redmi K40 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.28-дюймового Xiaomi 12, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K40
  • На 46% выше максимальная яркость экрана (1312 против 896 нит)
  • На 0.39" большая диагональ экрана
Причины выбрать Xiaomi 12
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K40
vs
Xiaomi 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 419 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Redmi K40 +46%
1312 нит
Xiaomi 12
896 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 152.7 мм
Ширина 76.4 мм 69.9 мм
Толщина 7.8 мм 8.16 мм
Вес 196 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора Черный, Зеленый, Розовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K40
85.9%
Xiaomi 12 +4%
89.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К40 и Ксиаоми 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 650 Adreno 730
Частота GPU 675 МГц 818 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K40
1030
Xiaomi 12 +20%
1240
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K40
3515
Xiaomi 12 +10%
3854
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K40
718101
Xiaomi 12 +40%
1002367
3DMark Wild Life Performance
Redmi K40
4260
Xiaomi 12 +112%
9035
Stability 90% 55%
Graphics test 25 FPS 54 FPS
Graphics score 4260 9035
PCMark 3.0 score 12222 12842
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced MIUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. 0:46 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi K40
н/д
Xiaomi 12
12:00 ч.
Время просмотра видео
Redmi K40
н/д
Xiaomi 12
16:03 ч.
Время разговора (3G)
Redmi K40
н/д
Xiaomi 12
19:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K40 vs Xiaomi 12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура - f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2021 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 более удачной покупкой.

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