Xiaomi Redmi K40 против Pocophone F1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Xiaomi Redmi K40 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.18-дюймового Xiaomi Pocophone F1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi K40
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 180% выше максимальная яркость экрана (1282 против 458 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.49" большая диагональ экрана
- Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
- Комплектуется на 520 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 4000 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
99
51
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
86
62
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.18 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2246 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|82.13%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|2315 Гц
|Время отклика
|-
|30.4 мс
|Контрастность
|-
|1438:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|155.5 мм
|Ширина
|76.4 мм
|75.2 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.8 мм
|Вес
|196 граммов
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Аврора
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|3200 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 630
|Частота GPU
|587 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~1267 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K40 +174%
1012
370
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K40 +177%
3430
1238
AnTuTu Benchmark 8
Redmi K40 +86%
621613
334983
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 12 POCO
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4520 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|0:52 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:51 ч.
Время просмотра видео
12:11 ч.
Время разговора (3G)
25:31 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|5184 x 3880
|Апертура
|-
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|18 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
92
Качество видео
90
Итоговая оценка камеры
91
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.537 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.582 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K40 более удачной покупкой.
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