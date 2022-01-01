Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Xiaomi Redmi K40S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.