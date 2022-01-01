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Xiaomi Redmi K50 Gaming против Oppo Realme GT2 Pro

Ксиаоми Редми К50 Gaming
VS
Оппо Realme GT2 Про
Xiaomi Redmi K50 Gaming
Oppo Realme GT2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Xiaomi Redmi K50 Gaming с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Oppo Realme GT2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K50 Gaming
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
  • На 29% выше плотность пикселей (509 vs 395 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K50 Gaming
vs
Realme GT2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 509 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.2% 88.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.7%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 10 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi K50 Gaming
н/д
Realme GT2 Pro
784 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 163.2 мм
Ширина 76.7 мм 74.7 мм
Толщина 8.5 мм 8.2 мм
Вес 210 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серый, Синий Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К50 Gaming и Оппо Realme GT2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K50 Gaming
953430
Realme GT2 Pro +10%
1045278
CPU 209827 249768
GPU 421332 448381
Memory 154569 172528
UX 158601 166045
Total score 953430 1045278
3DMark Wild Life Performance
Stability 92% 63%
Graphics test 55 FPS 57 FPS
Graphics score 9237 9600
PCMark 3.0 score 13612 13619
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (91% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:17 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:26 ч.
Просмотр видео - 16:07 ч.
Игры - 05:50 ч.
Режим ожидания - 115 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K50 Gaming vs Oppo Realme GT2 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 150°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6464 x 4864
Апертура - f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi K50 Gaming, а если дисплей – то Oppo Realme GT2 Pro.

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