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Xiaomi Redmi K50 Ultra против Google Pixel 7 Pro

Ксиаоми Редми К50 Ультра
VS
Гугл Пиксель 7 Про
Xiaomi Redmi K50 Ultra
Google Pixel 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2022 года Xiaomi Redmi K50 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K50 Ultra
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1243 и 1048 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • На 15% выше плотность пикселей (512 vs 446 PPI)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K50 Ultra
vs
Pixel 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi K50 Ultra
н/д
Pixel 7 Pro
1084 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 162.9 мм
Ширина 75.9 мм 76.6 мм
Толщина 8.6 мм 8.9 мм
Вес 202 грамма 212 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Mercedes AMG Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K50 Ultra
86.7%
Pixel 7 Pro +2%
88.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К50 Ультра и Гугл Пиксель 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Google Tensor G2
Макс. частота 3190 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G710 MP7
Частота GPU 900 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K50 Ultra +19%
1243
Pixel 7 Pro
1048
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K50 Ultra +33%
4206
Pixel 7 Pro
3172
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K50 Ultra +25%
995098
Pixel 7 Pro
797870
CPU - 216931
GPU - 296692
Memory - 134893
UX - 152600
Total score 995098 797870
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI MIUI 13 Stock Android

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч. 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:40 ч.
Просмотр видео - 13:59 ч.
Игры - 05:32 ч.
Режим ожидания - 87 ч.
Общая автономность
Redmi K50 Ultra
н/д
Pixel 7 Pro
28:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K50 Ultra vs Google Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 126°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Апертура f/2.4 -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Xiaomi Redmi K50 Ultra, а если дисплей и звук – то Google Pixel 7 Pro.

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