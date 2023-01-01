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Xiaomi Redmi K50 против Xiaomi 12T

Ксиаоми Редми K50
VS
Ксиаоми 12Т
Xiaomi Redmi K50
Xiaomi 12T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Xiaomi Redmi K50 с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K50
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 5000 мАч
  • На 18% выше плотность пикселей (526 vs 446 PPI)
Причины выбрать Xiaomi 12T
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K50
vs
Xiaomi 12T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 650 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 900 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi K50
н/д
Xiaomi 12T
954 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 163.1 мм
Ширина 76.1 мм 75.9 мм
Толщина 8.5 мм 8.6 мм
Вес 201 грамм 202 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K50
86.4%
Xiaomi 12T
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми K50 и Ксиаоми 12Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 MediaTek Dimensity 8100 Ultra
Макс. частота 2850 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G610 MC6
Частота GPU 912 МГц 912 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K50
3781
Xiaomi 12T
3769
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K50
774121
Xiaomi 12T +5%
816117
CPU 181914 196804
GPU 310431 313342
Memory 138383 140254
UX 138654 161901
Total score 774121 816117
3DMark Wild Life Performance
Redmi K50
5775
Xiaomi 12T +1%
5856
Stability 98% 99%
Graphics test 34 FPS 35 FPS
Graphics score 5775 5856
PCMark 3.0 score 12827 12490
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:06 ч.
Просмотр видео - 13:24 ч.
Игры - 05:21 ч.
Режим ожидания - 116 ч.
Общая автономность
Redmi K50
н/д
Xiaomi 12T
31:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K50 vs Xiaomi 12T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3.47"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi K50
н/д
Xiaomi 12T
120
Качество видео
Redmi K50
н/д
Xiaomi 12T
127
Итоговая оценка камеры
Redmi K50
н/д
Xiaomi 12T
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет -
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера - выбирайте Xiaomi 12T, а если автономность – то Xiaomi Redmi K50.

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