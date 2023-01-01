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Xiaomi Redmi K50 против 12T Pro

Ксиаоми Редми K50
VS
Ксиаоми 12Т Про
Xiaomi Redmi K50
Xiaomi 12T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Xiaomi Redmi K50 с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K50
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 5000 мАч
  • На 18% выше плотность пикселей (526 vs 446 PPI)
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1244 и 924 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K50
vs
12T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 650 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 900 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi K50
н/д
12T Pro
912 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 163.1 мм
Ширина 76.1 мм 75.9 мм
Толщина 8.5 мм 8.6 мм
Вес 201 грамм 205 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K50
86.4%
12T Pro
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми K50 и Ксиаоми 12Т Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2850 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 730
Частота GPU 912 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K50
924
12T Pro +35%
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K50
3749
12T Pro +8%
4043
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K50
762055
12T Pro +31%
998646
CPU 181914 235610
GPU 310431 433750
Memory 138383 162590
UX 138654 173036
Total score 762055 998646
3DMark Wild Life Performance
Redmi K50
5774
12T Pro
н/д
Stability 98% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5774 -
PCMark 3.0 score 12827 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки - 33 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:04 ч.
Просмотр видео - 15:07 ч.
Игры - 05:33 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Redmi K50
н/д
12T Pro
32:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K50 vs Xiaomi 12T Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3.47"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi K50
н/д
12T Pro
130
Качество видео
Redmi K50
н/д
12T Pro
134
Итоговая оценка камеры
Redmi K50
н/д
12T Pro
129

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K50
н/д
12T Pro
90.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Xiaomi 12T Pro, а если автономность – то Xiaomi Redmi K50.

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