Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июля 2022 года Xiaomi Redmi K50i с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.7-дюймового Oppo Reno 8 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100-Max и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.